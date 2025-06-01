Ученые раскрыли тайну единого «биологического рубильника» сна и бодрствования

CurBio: организмы погружает в сон и будит один и тот же нейропептид FLP-11

Немецкие ученые из Технического университета Дрездена совершили прорыв в понимании механизмов сна, обнаружив молекулярный переключатель, который одновременно запускает и прекращает сон. Открытие опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

В ходе экспериментов на червях команда выяснила, что нейропептид FLP-11 действует как универсальный регулятор сна. Этот химический мессенджер, выделяемый единственным нейроном сна, связывается с рецептором DMSR-1 в разных типах нейронов, вызывая противоположные эффекты. При активации в нейронах бодрствования он вызывает сон, а при воздействии на сам нейрон сна — пробуждение.

«Это удивительно эффективный механизм, который контролирует как засыпание, так и продолжительность сна», — объяснил профессор Хенрик Брингманн, руководивший исследованием.

Хотя циклы сна у червей длятся всего 20 минут, обнаруженный принцип может быть универсальным для разных видов, включая человека.

Открытие особенно важно для понимания природы расстройств сна. Исследователи отмечают, что FLP-11 принадлежит к классу нейропептидов, присутствующих и у млекопитающих. Это дает надежду на разработку новых методов лечения бессонницы и нарколепсии.

Ранее ученые нашли связь между нарушениями сна и потерей слуха.