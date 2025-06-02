В Курской области отменят оплату справок для семей погибших бойцов СВО

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил отменить плату за получение справок, необходимых для оформления соцподдержки семьям погибших участников СВО. Об этом пишет ТАСС.

На заседании областного правительства он обратился к главам районов и городов с просьбой освободить такие семьи от оплаты, если подобная практика еще сохраняется. Хинштейн подчеркнул, что нужно внести соответствующие изменения в нормативные акты на местах.

Он пояснил, что для получения мер поддержки требуется справка из комитета ЖКХ, которая сейчас оформляется на платной основе. Хотя стоимость документа невысока — около 50 рублей, по словам Хинштейна, важно в первую очередь проявить уважительное отношение к семьям погибших, заключил он.

До этого губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что размер единовременной выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на Украине увеличен с 500 до 805 тысяч рублей. В сочетании с федеральной выплатой общая сумма превысит 1,2 миллиона рублей.

Ранее Путин дал поручения по увековечиванию памяти защитников Отечества.