Учитель музыкальной школы из Самары избил ученика и пригрозил изрезать его ножом

В Самаре педагог избил школьника и пригрозил изрезать его ножом, сообщает «Ассоциация Настич».

Инцидент произошел 13 мая в Детской центральной музыкальной школе на улице Куйбышева. Как стало известно, преподаватель по флейте и заведующий отделением потребовал, чтобы 14-летний ученик Денис следовал за ним. Вдвоем они зашли в помещение в дальнем углу, после чего педагог стал избивать юношу. Пострадавший получил восемь ударов в живот, несколько ударов по спине и пояснице, а затем его дважды ударили виском об угол дверного проема.

В этот момент приятели жертвы пытались открыть дверь, но она не поддавалась. Школьники позвали на помощь учительницу, которая зашла в кабинет и, по словам свидетелей, отчетливо произнесла: «Хватит избивать, он может рассказать кому-то!» Тогда флейтист остановился и отпустил Дениса, пригрозив ему расправой за рассказ кому-либо о произошедшем.

Теперь в школе, по данным источника, пытаются «замять» ситуацию, отрицая факт произошедшего, а директор учреждения лишь предложила матери потерпевшего забрать документы. Учителя, поднявшего руку на ребенка, пока так и не отстранили от работы. Известно, что он является лауреатом первой степени всероссийского конкурса «Лучший педагог — 2023».

Ранее в Перми учитель вывела школьника из класса и спустила с лестницы.