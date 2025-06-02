В России сократилось до минимума число работающих на двух и более работах граждан

Росстат: число россиян с двумя и более работами упало до миллиона человек

В первом квартале 2025 года число россиян, которые совмещают две и более работы, упало до исторического минимума и составило чуть более миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

С января по март дополнительную занятость имели 1,044 млн человек в возрасте от 15 лет. Это самый низкий показатель за все время наблюдений — до этого цифра не опускалась ниже 1,3 миллиона.

Чаще всего вторую работу россияне находят в сфере предпринимательства без регистрации юрлица — таких около 380 тысяч. Мужчин с дополнительной занятостью оказалось больше, чем женщин: 563 тысячи против 481 тысячи соответственно.

Среди тех, кто совмещает работу, четверть — это специалисты сельского, лесного и рыбного хозяйства (около 295 тысяч). Также дополнительный заработок имеют 185 тысяч специалистов с высшим образованием и 156 тысяч квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве и транспорте.

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