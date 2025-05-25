Стало известно о резком росте продаж игрушечных монстров Лабубу

«Платформа ОФД»: в России продажи плюшевых монстров Лабубу выросли в 13 раз

В России продажи плюшевых игрушек в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным прошлого месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным агентства, средний чек на игрушки снизился в 1,5 раза из-за роста подделок на рынке.

«Плюшевые игрушки Лабубу — средний чек 6575 рублей. В прошлом году такие товары не продавались. Однако число покупок в мае (1-20 мая) — выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%)», — говорится в сообщении.

Эксперты связали рост популярности с уходом с рынка хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси. На данный момент родители отдают предпочтение функциональным игрушкам с эмоциональной привязкой, среди которых «гусь-обнимусь» и «чебурашка».

До этого консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер и автор Telegram-канала «Надо было вчера» Анастасия Семенова объяснила «Газете.Ru» популярность Лабубу. По ее словам, игрушки популярны из-за «слепых боксов». До момента открытия баночки покупатель не знает, какая игрушка ему попадется.

Ранее Собчак высмеяла покупателей трендовых Лабубу.