Из-за ливня в Петербурге обрушился потолок в женской раздевался фитнес-центра

В Петербурге непогода спровоцировала обрушение потолка в фитнес-центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Приморский район».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в фитнес-центре, расположенном на улице Шаврова. В помещении женской раздевалки обрушился потолок. Предварительно, причиной стал прошедший в городе сильный дождь — ливневка не выдержала натиска стихии. На кадрах с места происшествия видно, что в потолке образовалась дыра, а на полу в воде плавают его рухнувшие части.

«Фонтанка» сообщает, что фитнес-центр продолжает работать, несмотря на произошедшее. Одному из очевидцев в спортивном зале сообщили, что причиной обрушения потолка якобы стал прорыв трубы. Клиенткам предложили временно переодеваться в детской раздевалке.

До этого гнилой потолок с сотнями мокриц рухнул в квартире с детьми в Нижнем Новгороде. По словам хозяйки жилища, после обрушения вокруг все залила черная субстанция.

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