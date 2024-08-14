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Из-за ливня в Петербурге обрушился потолок в женской раздевался фитнес-центра

В Петербурге из-за ливня рухнул потолок в женской раздевалке фитнес-центра

В Петербурге непогода спровоцировала обрушение потолка в фитнес-центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Приморский район».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в фитнес-центре, расположенном на улице Шаврова. В помещении женской раздевалки обрушился потолок. Предварительно, причиной стал прошедший в городе сильный дождь — ливневка не выдержала натиска стихии. На кадрах с места происшествия видно, что в потолке образовалась дыра, а на полу в воде плавают его рухнувшие части.

«Фонтанка» сообщает, что фитнес-центр продолжает работать, несмотря на произошедшее. Одному из очевидцев в спортивном зале сообщили, что причиной обрушения потолка якобы стал прорыв трубы. Клиенткам предложили временно переодеваться в детской раздевалке.

До этого гнилой потолок с сотнями мокриц рухнул в квартире с детьми в Нижнем Новгороде. По словам хозяйки жилища, после обрушения вокруг все залила черная субстанция.

Ранее рухнувшее межэтажное перекрытие в подъезде едва не прибило россиянку.

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