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На Филиппинах пропали российский турист и группа иностранцев

На Филиппинах россиянин и пятеро иностранцев пропали в районе вулкана Талинис
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Depositphotos

Российский турист и еще пятеро иностранцев пропали без вести во время восхождения на вулкан Талинис, который расположен в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. Об этом сообщило агентство Philippines News Agency со ссылкой на полицию.

По ее информации, речь идет о 38-летнем россиянине Антоне Чернове, трех гражданах Германии, британце и канадце. Их ищут спасательные отряды и волонтеры.

Агентство отметило, что группа туристов вышла в однодневный поход утром 19 марта. При этом у них не было снаряжения для продолжительного пребывания в горной местности.

Как рассказал представитель провинциального управления полиции Восточного Негроса Стивен Полинар, спасательные отряды и волонтеры обнаружили следы туристов и мотоциклы, оставленные путешественниками в начале маршрута — в барангае (районе. — «Газета.Ru») Малабо. Предположительно, озера-близнецы Балинсасайао и Данао должны были стать конечной целью иностранцев.

До этого двое туристов из Москвы потерялись на Эльбрусе. Они попали под снегопад и не смогли найти свой лагерь из-за плохой видимости.

Ранее турист из Тверской области сорвался со скалы в Крыму.

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