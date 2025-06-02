Названа неожиданная причина, о чем может говорить повышенная утомляемость

Повышенная утомляемость при заболеваниях щитовидной железы может быть настолько сильной, что мешает повседневной жизни. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала Камиля Табеева, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).

Врач рассказал, что сниженная функция щитовидной железы может привести к общему упадку сил.

«На практике мы часто сталкиваемся с подобными симптомами: сонливость, слабость, снижение энергии, забывчивость, отечность. При этом усталость — вполне распространенный симптом заболеваний щитовидной железы. Однако нередко сами пациенты списывают ее на другие факторы — рабочий график, сезонность, стресс, неправильное питание. До последнего они не обращаются к врачу, думая, что симптом пройдет сам по себе. Но на деле оказывается так, что у многих людей усталость, связанная с заболеваниями щитовидной железы, настолько сильна, что мешает повседневной жизни. Когда качество жизни снижается, пациенты доходят до врача. Тогда и выясняется, что причиной их усталости был гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы», — объяснила она.

По словам Табеевой, избыток гормонов щитовидной железы — тиреотоксикоз — также может привести к слабости. Но в этом случае, как правило, состояние сопровождается учащенным сердцебиением, тремором пальцев рук, снижением веса.

Доктор объясняет, что усталость, вызванную заболеваниями щитовидной железы, все же можно отличить от обычной.

«Такая утомляемость может быть достаточно выраженной — пациенты иногда говорят, что не могут оторвать голову от подушки. Также многие пациенты замечают, что спят больше обычного, но все равно чувствуют себя «разбитыми». Им не хватает энергии для физических упражнений, утром может быть трудно встать с постели и начать день. Помимо всего прочего может появиться и частая плаксивость. Если раньше у вас было много сил и энергии, но в какой-то момент вы заметили изменения в негативную сторону, это повод для обращения к врачу-эндокринологу. После сдачи анализов крови специалист точно сможет определить, вызвано ли состояние нарушением работы щитовидной железы. Так можно будет подтвердить или опровергнуть наличие эндокринного заболевания. Не стоит заниматься самодиагностикой и находить причины, почему появилась усталость. Если это состояние негативно сказывается на вашей жизни, то необходимо его скорректировать», — отметила врач.

Ранее врач объяснил, почему мужчинам массаж важен так же, как и девушкам.