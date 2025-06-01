На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Индии произошел резкий рост числа случаев COVID-19

В Индии число заболевших коронавирусом увеличилось в 10 раз за 10 дней
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В Индии резко увеличилось число активных случаев COVID-19. Об этом, ссылаясь на министерство здравоохранения страны, сообщает индийская газета Business Standard.

За последние 10 дней количество заболевших возросло более чем в 10 раз. Больше всего случаев зафиксировано в штатах Керала и Махараштра и в столичном регионе Дели. Рост заболевания отмечен также в штатах Гуджарат, Западная Бенгалия, Тамилнад.

Общее число заболевших достигло 3 395 по сравнению с 257 на прошлой неделе.

В министерстве здравоохранения отметили, что большинство новых случаев заражения имеют легкую форму. Несмотря на это медики призвали население страны сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности, в частности носить маски в местах скопления людей, сохранять социальную дистанцию и поддерживать гигиену рук и помещений.

20 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о беспокойстве из-за нового всплеска коронавируса в Азии.

Ранее вирусолог раскрыл подробности о новом, выявленном в России штамме коронавируса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами