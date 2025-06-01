В Индии произошел резкий рост числа случаев COVID-19

В Индии число заболевших коронавирусом увеличилось в 10 раз за 10 дней

В Индии резко увеличилось число активных случаев COVID-19. Об этом, ссылаясь на министерство здравоохранения страны, сообщает индийская газета Business Standard.

За последние 10 дней количество заболевших возросло более чем в 10 раз. Больше всего случаев зафиксировано в штатах Керала и Махараштра и в столичном регионе Дели. Рост заболевания отмечен также в штатах Гуджарат, Западная Бенгалия, Тамилнад.

Общее число заболевших достигло 3 395 по сравнению с 257 на прошлой неделе.

В министерстве здравоохранения отметили, что большинство новых случаев заражения имеют легкую форму. Несмотря на это медики призвали население страны сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности, в частности носить маски в местах скопления людей, сохранять социальную дистанцию и поддерживать гигиену рук и помещений.

20 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о беспокойстве из-за нового всплеска коронавируса в Азии.

Ранее вирусолог раскрыл подробности о новом, выявленном в России штамме коронавируса.