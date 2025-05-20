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Гинцбург заявил о беспокойстве из-за нового всплеска коронавируса в Азии

«Известия»: Гинцбург выразил беспокойство из-за нового всплеска COVID в Азии
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Global Look Press

В странах Азии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вызванный распространением новых штаммов. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, пока нет информации, насколько российская вакцина «Спутник V» способна эффективно защищать от этих вариантов вируса, поскольку с 2023 года ее состав не обновлялся.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил изданию, что центр давно не проводил исследований по нейтрализации новых разновидностей вируса существующей вакциной. По его словам, пока невозможно дать точную оценку ее защитных свойств против актуальных штаммов, циркулирующих в Азии.

В то же время он сообщил, что специалисты центра в ближайшее время планируют провести лабораторную проверку, чтобы понять, насколько эффективно «Спутник V» формирует иммунный ответ к подвидам вируса, преобладающим в России. При необходимости может быть принято решение об изменении антигенного состава препарата.

Органы здравоохранения Гонконга и Сингапура предупредили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на фоне распространения новой волны заболевания по Азии.

Ранее ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций.

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