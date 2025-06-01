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Общество
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Из-за ДТП в Челябинской области по трассе М-5 разбросало овощи и фрукты

74.RU: в Челябинской области на трассе М-5 столкнулись два грузовика
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Vinokurov Yury/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области на трассе М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), столкнулись два грузовика, в результате чего по дорожному полотну разбросало овощи, фрукты и ягоды. Об этом сообщает Telegram-канал 74.RU со ссылкой на источники.

По информации источника, ДТП произошло в районе поселка Витаминный, там образовалась пробка длиной около пяти километров. Как сообщают очевидцы, грузовики ехали в попутном направлении.

«Кабина — в хлам, водитель живой, слава богу. Его сейчас доставали, у него перелом ноги. Халявные овощи — по всей дороге теперь валяются», — рассказал собеседник издания.

31 мая на внешней стороне 103-го км МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. На месте происшествия работали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших находились на уточнении. В Дептрансе посоветовали водителям выбирать маршруты объезда. Из-за аварии было затруднено движение автомобилей на три километра.

Ранее камеры на МКАД сняли погоню оторвавшегося прицепа за легковушкой.

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