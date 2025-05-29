Задержан сын дагестанского чиновника, который влетел в школьницу в Саратове

Полиция задержала 25-летнего Данияла Шихтаимова, сына дагестанского чиновника, который сбил 13-летнюю школьницу в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
«По словам очевидцев, машина пронеслась на красный и скрылась — номера не разглядели, но тонировку и бешеную скорость запомнили. По тревоге подняли всю полицию — через пару часов нашли и авто, и водителя. За рулем оказался студент магистратуры юрфака СГЮ», — говорится в публикации.
Шихтаимов — сын руководителя аппарата помощников и советников главы Дагестана Арсланбека Шихтаимова. Виновник ДТП уже получал штрафы за превышение скорости.
Школьница в результате полученных в ДТП травм не выжила.
В отношении Данияла Шихтаимова возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Стражи порядка уже осмотрели место происшествия и проводят допрос свидетелей. Также назначены необходимые судебные экспертизы.
До этого Арсланбек Шихтаимов подтвердил 164.ru, что его сын является участником этого ДТП.
«Я сейчас в дороге, еду в Саратов. Мне позвонили из Следственного комитета и сообщили о произошедшем. Подробностей пока не знаю, но сам факт произошедшего мне известен», — сообщил чиновник.
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