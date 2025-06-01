Под Калининградом мужчина пнул в лицо девушку, которая заступилась за подругу

В Советске мужчина напал на девушек у бара и ударил одну из них ногой по лицу

Под Калининградом мужчина ударил ногой в лицо девушку, которая пыталась защитить подругу от его приставаний, сообщает Amber Mash.

Инцидент произошел у бара «Махаон» в Советске. По словам пострадавшей, она зашла в заведение, чтобы найти там подругу, но затем вернулась на улицу и увидела, как к ее приятельнице пристает неизвестный.

Юлия попросила незнакомца успокоиться, но тот проигнорировал замечание и продолжил вести себя развязно. После того, как девушка прямо высказала оппоненту, что думает о нем, мужчина переключился на Юлию и стал грубо ее хватать.

Администратор бара наконец обратила внимание на происходящее у входа и вызвала охрану, но было уже поздно. Пьяный посетитель пнул девушку ногой в лицо, в больнице у нее диагностировали ушиб. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

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