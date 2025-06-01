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Град ранил 11 человек на фестивале в Германии

Град сорвал музыкальный фестиваль в Германии, пострадали 11 человек
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Град ранил 11 человек на музыкальном фестивале в Германии, сообщает Bild.

В субботу, 31 мая, около 5 тыс. человек пришли на Jeck en de City — карнавальную вечеринку под открытым небом в Хюккельхофене. Но ближе к вечеру небо внезапно потемнело и разразился шторм, люди не успели быстро добраться до укрытий. Несколько гостей фестиваля получили травмы из-за крупного града, также пострадали машины посетителей.

«Звонок из Немецкой метеорологической службы поступил всего за две минуты до начала града. За столь короткое время безопасная эвакуация уже было невозможно провести», — заявили организаторы Jeck en de City.

По этой же причине пришлось прервать фестиваль Pride в Висбадене, вечером субботы он возобновился. О пострадавших в этом случае не сообщается.

Ранее один из подмосковных городов накрыло градом размером с горошину.

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