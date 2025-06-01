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Названа причина пожара на камчатском рыбокомбинате

Кабмин Камчатки назвал причиной пожара на рыбозаводе взрыв кислородных баллонов

Предварительной причиной взрыва на рыбокомбинате «Октябрьский» на Камчатке был назван взрыв кислородных баллонов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«Возгорание произошло в складском помещении. <..> Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы», — сообщил замглавы министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Владимир Кинас.

Сейчас устранением огня занимаются 20 пожарных с использованием четырех единиц техники.

1 июня в Камчатском крае словам очевидцев, огнем охвачено несколько строений. Когда завод уже вовсю полыхал, очевидцы услышали взрыв и видели поднявшийся вверх столб пламени.

От берега оттащили три моторно-рыболовецкие станции (МРС), чтобы на них не перекинулось пламя.

Telegram-канал «Камчатская жизнь» со ссылкой на данные властей писал, что площадь возгорания составила 500 кв.м.

Ранее Вильфанд спрогнозировал уменьшение количества пожаров на Дальнем Востоке.

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