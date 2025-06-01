Названа причина пожара на камчатском рыбокомбинате

Предварительной причиной взрыва на рыбокомбинате «Октябрьский» на Камчатке был назван взрыв кислородных баллонов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«Возгорание произошло в складском помещении. <..> Пожарным удалось отсечь огонь, чтобы не допустить дальнейшие взрывы», — сообщил замглавы министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Владимир Кинас.

Сейчас устранением огня занимаются 20 пожарных с использованием четырех единиц техники.

1 июня в Камчатском крае словам очевидцев, огнем охвачено несколько строений. Когда завод уже вовсю полыхал, очевидцы услышали взрыв и видели поднявшийся вверх столб пламени.

От берега оттащили три моторно-рыболовецкие станции (МРС), чтобы на них не перекинулось пламя.

Telegram-канал «Камчатская жизнь» со ссылкой на данные властей писал, что площадь возгорания составила 500 кв.м.

Ранее Вильфанд спрогнозировал уменьшение количества пожаров на Дальнем Востоке.