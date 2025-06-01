Вильфанд спрогнозировал уменьшение количества пожаров на Дальнем Востоке

Дожди на Дальнем Востоке в ближайшие дни уменьшат класс пожароопасности до четвертого. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На большей части Якутии класс пожарной опасности уже был четвертый и пятый, но сейчас эта площадь уменьшится, потому что дожди пройдут», — отметил он.

Синоптик уточнил, что выпавшие осадки «сгладят ситуацию, но пожары не прекратят».

В Амурской области и Забайкалье тоже пройдут дожди, класс пожарной опасности немного уменьшится, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Накануне сообщалось, что в Забайкалье тушили пожар в одном километре от четырех детских лагерей, базы отдыха и села Тасей в Читинском районе. По информации МЧС, площадь этого возгорания составила 25 га. Распространение огня ограничивали группировка из 44 служащих МЧС с использованием 12 единиц техники. Спасателям помогали 40 добровольцев. На месте происшествия действовал оперативный штаб, на месте работали глава управления МЧС в Забайкальском крае Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

Ранее сибирский шаман решил совершить обряд на Енисее, чтобы вызвать дожди в Забайкалье.