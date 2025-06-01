На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Вильфанд спрогнозировал уменьшение количества пожаров на Дальнем Востоке

Вильфанд сообщил, что дождь уменьшит количество пожаров на Дальнем Востоке
close
Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Дожди на Дальнем Востоке в ближайшие дни уменьшат класс пожароопасности до четвертого. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На большей части Якутии класс пожарной опасности уже был четвертый и пятый, но сейчас эта площадь уменьшится, потому что дожди пройдут», — отметил он.

Синоптик уточнил, что выпавшие осадки «сгладят ситуацию, но пожары не прекратят».

В Амурской области и Забайкалье тоже пройдут дожди, класс пожарной опасности немного уменьшится, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Накануне сообщалось, что в Забайкалье тушили пожар в одном километре от четырех детских лагерей, базы отдыха и села Тасей в Читинском районе. По информации МЧС, площадь этого возгорания составила 25 га. Распространение огня ограничивали группировка из 44 служащих МЧС с использованием 12 единиц техники. Спасателям помогали 40 добровольцев. На месте происшествия действовал оперативный штаб, на месте работали глава управления МЧС в Забайкальском крае Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

Ранее сибирский шаман решил совершить обряд на Енисее, чтобы вызвать дожди в Забайкалье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами