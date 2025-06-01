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Общество
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Украина решила расширить принудительную эвакуацию в Днепропетровской области

В Днепропетровской области запустят вторую волну принудительной эвакуации
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Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Власти Украины решили расширить принудительную эвакуацию в Днепропетровской области. Об этом заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что принудительно эвакуируют еще 14 населенных пунктов: пять — Межевской поселковой общины, семь — Великомихайловской и два — Маломихайловской.

Лысак добавил, что людей переселят в другие регионы, где для них уже подготовлены места. Этот процесс продлится два месяца, а жители Днепропетровской области сами смогут выбрать место для переезда.

Накануне глава областной военной администрации Олег Григоров заявил, что в Сумской области на северо-востоке Украины, граничащей с Россией, было принято решение о принудительной эвакуации жителей еще из 11 населенных пунктов.

По его словам, он подписал распоряжение, согласно которому обязательной эвакуации подлежат населенные пункты Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки, Цимбаловка, Шкуратовка, Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское и Капитановка. Общее число населенных пунктов региона, охваченных эвакуацией, достигло 213.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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