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Общество
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На Алтае мужчина попытался изнасиловать школьницу в бане и покалечил ее

Мужчина пытался надругаться над девочкой на Алтае и получил пулю при задержании
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае мужчина пытался надругаться над несовершеннолетней и угрожал полицейским ножом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на этой неделе в Кытмановском районе. Насильник напал на 15-летнюю девочку в вечернее время, когда она пошла в баню.

«Он не успел надругаться над ребенком, но сильно ее покалечил. У девочки было избито лицо», — уточнил собеседник издания.

Злоумышленником оказался 39-летний мужчина, который живет по соседству. Отец жертвы заметил его и попытался задержать, но тому удалось скрыться. Подозреваемый стал угрожать ножом прибывшим на место полицейским, поэтому сотруднику УМВД пришлось применить огнестрельное оружие. Пуля попала в ногу, раненому оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее американка спасла 12-летнюю дочь от изнасилования, выстрелив в мужчину в мотеле.

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