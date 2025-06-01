На Алтае мужчина попытался изнасиловать школьницу в бане и покалечил ее

Мужчина пытался надругаться над девочкой на Алтае и получил пулю при задержании

В Алтайском крае мужчина пытался надругаться над несовершеннолетней и угрожал полицейским ножом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на этой неделе в Кытмановском районе. Насильник напал на 15-летнюю девочку в вечернее время, когда она пошла в баню.

«Он не успел надругаться над ребенком, но сильно ее покалечил. У девочки было избито лицо», — уточнил собеседник издания.

Злоумышленником оказался 39-летний мужчина, который живет по соседству. Отец жертвы заметил его и попытался задержать, но тому удалось скрыться. Подозреваемый стал угрожать ножом прибывшим на место полицейским, поэтому сотруднику УМВД пришлось применить огнестрельное оружие. Пуля попала в ногу, раненому оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается СУ СКР по Алтайскому краю.

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