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Общество
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Посетители дог-френдли кафе в Петербурге ударили мопса и разбили лицо его хозяйке

В Петербурге хозяйке мопса, заступившейся за свою собаку, разбили лицо в кафе
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Jennifer Peltz/AP

Посетители дог-френдли кафе в Санкт-Петербурге ударили собаку посетительницы и разбили ей лицо. Об этом пострадавшая рассказала «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в кофейне «Аврора» на Суворовском проспекте, у входа в заведение, уточняет Юлия, висит табличка, которая уточняет, что внутрь можно заходить с собаками. Петербурженка пришла в кафе со своим одноглазым мопсом Юликом, пес вышел к новым посетителям, которые делали заказ на кассе.

Агрессивный мужчина крикнул в его сторону «Фу!» и пнул собаку с инвалидностью ногой, а затем ударил ее по морде. Юлия поспешила на подмогу питомцу и стала ругаться с незнакомцем, но тот спрятался за свою спутницу. Женщина заявила, что пес хотел на них напасть, и ударила хозяйку Юлика, разбив девушке лицо до крови. У нее диагностировали ушибы, пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее хозяин спаниеля вступил в поединок на палках с хозяйкой целой своры собак и попал на видео.

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