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Хозяин спаниеля вступил в поединок на палках с хозяйкой целой своры собак и попал на видео

В Казани собачники устроили поединок на палках и попали на видео

В одном из парков Казани подрались собачники. Поединок снял на видео случайный прохожий. Позже запись опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент произошел в Горкинско-Ометьевском лесу. На кадрах видно, как хозяйка не менее десяти собак мелких пород, которые бегают вокруг нее, ругается с другим собачником, который гуляет по дорожке со спаниелем. Женщина разговаривает с прохожим на повышенных тонах, а затем несколько раз замахивается на него длинной палкой. Тот в долгу не остается: после проявленной в его сторону агрессии он поднимает с газона огромную ветку от дерева и бьет по голове оппонентку так, что та падает на землю.

По словам очевидцев, женщина регулярно приезжает в лес с десятком собак и выгуливает их без намордников и поводков. В местных чатах владельцы домашних питомцев охарактеризовали ее как «конфликтную». Из-за чего у владелицы собак случился спор в парке на этот раз, не уточняется.

Ранее в Подольске владелец стаффордширского терьера обстреливал других собак и их хозяев.

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