Крупная авария парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись мотоцикл и легковая машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 103-го км МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - сообщает канал.

В Дептрансе посоветовали водителям выбирать маршруты объезда. Из-за аварии затруднено движение автомобилей на 3 км.

До этого в Дептрансе сообщили, что 30 мая движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД перекрыли из-за ДТП с участием двух автомобилей. В ведомстве уточнили, что авария произошла в районе Метрогородка. На месте инцидента работали оперативные службы города.

Ранее камеры на МКАД сняли погоню оторвавшегося прицепа за легковушкой.