Пособие по составлению учебников истории для украинских школ рекомендует оправдывать насаждение польской культуры в XV-XVI веках. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в пособиях также призывают не использовать такие термины, как «польский гнет» и «угнетение украинских крестьян польской шляхтой».

«Из общих рекомендаций авторам предлагается избегать выражений: «польский гнет», «национальное угнетение», «осквернение православной веры», которые имеют эмоциональную и оценочную окраску», — утверждается в пособии.

Отмечается, что многократный передел украинских земель между Литвой, Польшей и Московским царством, который происходил в XV веке, привел к рассеянию и ухудшению положения украинцев. Авторы пособия уверяют, что толерантное отношение к Польше и полякам «не приведет к искажению сущности исторического процесса».

В качестве примера указано, что такие исторические факты, как процесс передачи свободных земель польской шляхте, а также окончательное закрепощение крестьянства и усиление дискриминации населения можно озвучивать, но только в нейтральных выражениях.

В ХIV веке Киевская Русь попала под власть Великого княжества Литовского, Польши, затем, в 1648–1654 гг. борьба против польско-литовской агрессии завершилась освободительной войной украинского и белорусского народов. Воинством руководил Богдан Хмельницкий. В результате освободительных действий произошло объединение Украины с Россией, тогда как левобережная Украина получила автономию в составе России (Гетманщина).

В апреле главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то это было сделано с территорией Польши. Она также отметила, что России не надо «чужого». РФ, как считает Симоньян, заберет «свои русские территории, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами».

Ранее в МИД РФ оценили роль Польши в уничтожении исторической правды.