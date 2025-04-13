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Симоньян предрекла Украине разделение по примеру Польши

Главред RT Симоньян заявила, что Украину ждет разделение по примеру Польши
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Территория Украины будет поделена так же, как когда-то это было сделано с территорией Польши. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

По ее мнению, «никакая» судьба не ждет Украину.

«Судьба ждет территории, которые раньше были Украиной. Как мне кажется. Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша», — сказала журналистка.

Она отметила, что России не надо «чужого». РФ, как считает Симоньян, заберет «свои русские территории, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами». Она подчеркнула, что частью России станут те территории, «где нам рады». Вот РФ возьмет все те земли, «где нам рады», продолжила главред RT.

По словам главреда RT, «посерединке» будет находиться буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады». А то, что будет за этой зоной, «найдется кому поделить между собой». добавила она.

До этого глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что соседствующие с Украиной государства уверены в ее скором распаде.

Ранее в Германии заявили, что Путин и Трамп обсудили «раздел Украины».

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