На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Под Иркутском водитель сел за руль без прав и попытался уйти от полиции вплавь

Молодой водитель пытался убежать от полиции, переплыв реку в Иркутской области

Водитель переплыл реку в Иркутской области, пытаясь уйти от преследования, сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

Инспекторы, патрулировавшие участок дороги Р-255 «Сибирь», решили остановить автомобиль «ВАЗ 21074», но водитель требование проигнорировал и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Через некоторое время он понял, что не сможет уйти от погони, остановился, выбежал из машины и прыгнул в реку Азейка. Тем не менее, правоохранители задержали его на другом берегу.

Нарушителем оказался 20-летний житель Тулуна, не имевший документов на водительского удостоверения. Молодой человек объяснил свой поступок, заявив, что просто испугался. В его отношении составили административные материалы за управление транспортом без права управления, а также невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке.

Ранее пьяный водитель скрылся от сотрудников ГИБДД, уплыв по Енисею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами