Под Иркутском водитель сел за руль без прав и попытался уйти от полиции вплавь

Водитель переплыл реку в Иркутской области, пытаясь уйти от преследования, сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

Инспекторы, патрулировавшие участок дороги Р-255 «Сибирь», решили остановить автомобиль «ВАЗ 21074», но водитель требование проигнорировал и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Через некоторое время он понял, что не сможет уйти от погони, остановился, выбежал из машины и прыгнул в реку Азейка. Тем не менее, правоохранители задержали его на другом берегу.

Нарушителем оказался 20-летний житель Тулуна, не имевший документов на водительского удостоверения. Молодой человек объяснил свой поступок, заявив, что просто испугался. В его отношении составили административные материалы за управление транспортом без права управления, а также невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке.

Ранее пьяный водитель скрылся от сотрудников ГИБДД, уплыв по Енисею.