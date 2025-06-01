«Моралисты»: «Отец-герой» 30 детей от разных женщин ответил обвинившей его в блуде Останиной

Глава cовета депутатов Колтушского городского поселения в Ленобласти Эдуард Чирко, получивший звание «Отец-герой» за 31 ребенка от разных женщин, заявил «Газете.Ru», что мораль СССР ушла в прошлое. Так он отреагировал на обвинение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной в блуде.

«Нине Александровне 70 лет, и она не многодетная мать. Мораль СССР ушла в прошлое, мне ее мнение не интересно. Россия — страна не только матерей одиночек, но еще и одиноких женщин. Убыль населения за 2024 год 496 000 человек, пусть об этом думают. Может быстрее примут закон и наградят достойных мужчин, а то отцы как бы не при делах в России. Растят, обеспечивают в том числе и матерей, а они там все решают, что да как. Моралисты», — ответил Чирко.

До этого 47news.ru. сообщил, что в Ленинградской области 58-летний глава города Колтуши Эдуард Чирко получил звание «Отец-герой» после того, как завел 31 ребенка. Из них один приемный и 30 родных — 16 мальчиков и 14 девочек. Сам он признался, что находится в браке со своей супругой уже более 30 лет. От нее родилась первая дочь мужчины. О количестве других женщин и распределении детей между ними Чирко предпочел не распространяться. Представитель местной власти отметил, что содержит несколько домов и живет «то здесь, то там», добавив, что «одна и та же женщина не может рожать каждый год».

На новость о награждении Чирко резко отреагировала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она назвала мужчину похотливым самцом.

«Поощрение измен – не лучший способ решения демографических проблем. Это не про отцовство. Это называется уже, простите, блуд. Я сомневаюсь, что этот «герой» воспитывает 31 ребенка, одинаковое внимание им уделяет. Это удар по институту традиционной семьи. Так что для меня это антигерой и антипример», – заявила Останина в беседе с изданием «Подъем».

Ранее в Госдуме призвали снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.