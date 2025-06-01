Пьяный россиянин ограбил соседку, чтобы свозить подругу на отдых

В Жигулевске огласили приговор местному жителю, который ограбил пенсионерку и купил своей подруге путевку в Татарстан. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, пьяный обвиняемый напал на 67-летнюю соседку. Мужчина ударил пенсионерку, сорвал с нее золотые серьги и цепочку и скрылся. Похищенное грабитель сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на путевку для своей возлюбленной.

Пара съездила на отдых в Татарстан, после возвращения мужчину задержали. В отношении жителя Жигулевска было возбуждено уголовное дело о грабеже, в ходе расследования было установлено. Что обвиняемый ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Приговором суда 53-летнему грабителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Тверской области пенсионерка палкой отбилась от грабительницы. 52-летняя ранее судимая женщина разбила окно в доме потерпевшей и проникла в помещение. Рассчитывая на то, что 87-летняя хозяйка дома не окажет сопротивления, грабительница стала требовать у женщины сбережения в сумме 100 тыс рублей. Пенсионерка отобрала у нападавшей палку, выгнала ее из дома и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин ограбил мужчину, который сделал ему замечание.