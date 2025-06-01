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Опрос показал, что каждый четвертый россиянин мечтает полететь на Марс

SuperJob: больше всего хотят полететь на Марс жители Уфы и Екатеринбурга
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NASA/Global Look Press

Интерес россиян к полету на Марс остается высоким, несмотря на некоторое снижение за последние годы. Это показал опрос сервиса SuperJob, пишет РИА Новости.

По данным исследования, сейчас отправиться на Красную планету хотели бы 27% опрошенных. Большинство — 73% — предпочли бы остаться на Земле, считая, что «дома лучше».

Больше всего желающих улететь к Марсу оказалось в Уфе (38%) и Екатеринбурге (37%). Также высокий интерес зафиксирован в Ростове-на-Дону (33%), Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего мечтают о полете жители Воронежа (20%), Казани (23%) и Красноярска (25%). В Москве желание покорить Марс выразили 25% опрошенных, в Петербурге — 26%.

При этом в 2018 году полететь на Марс хотели 34% россиян, но с тех пор интерес немного ослаб. Мужчины по-прежнему проявляют больше энтузиазма, чем женщины — 34% против 21%. Молодежь до 34 лет чаще мечтает о межпланетном путешествии (28%), тогда как среди людей старше 45 лет таких — 24%.

Ранее российские ученые назвали главные космические события этого лета.

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