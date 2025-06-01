Петербурженка попала в СИЗО за избиение своей годовалой дочери

Мать избила годовалую дочь в Петербурге и попала в СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения матери, которая избила свою годовалую дочь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в истязании собственного ребенка. Петербуженку отправили в СИЗО, она будет находится под стражей до 30 июля.

Инцидент произошел 29 мая у подъезда дома на улице Дыбенко. По версии следствия, Кристина Яковлева применила физическое насилие по отношению к своей дочери, родившейся в 2024 году.

В результате пострадавшая девочка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали множественные ушибы лба и лица.

Ранее в Уфе мать избила своего младенца на глазах у прохожих.