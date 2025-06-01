Охранники клуба в Барнауле избили посетителя, который перебрал с алкоголем

Охранники клуба в Барнауле избили посетителя, который якобы не хотел уходить, сообщает Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, ЧП произошло у ночного заведения на Красноармейском проспекте после того, как охранники попросили уйти одного из посетителей. Мужчина отдыхал в клубе с компанией и перебрал с алкоголем. Посетители согласились с требованием персонала и стали собирать свои вещи, но охранники не хотели ждать.

Они вытащили опьяневшего гостя из помещения и принялись его избивать. Когда пострадавший стал кричать и отбиваться от нападавших, те применили перцовый баллончик. Мужчине потребовалась медицинская помощь, о характере полученных им травм ничего не сообщается.

До этого похожая ситуация произошла в Красноярске. Там охранник ночного клуба «MODs» избил мужчину и отобрал у него телефон. Потерпевший получил сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины и кровоподтеки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое, обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее охранники избили двух девушек в караоке-клубе в Петербурге.