Охранник клуба в Красноярске избил и ограбил мужчину

В Красноярске огласили приговор сотруднику ночного клуба, который избил и ограбил посетителя, обвиняемый получил четыре года колонии. Об этом сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел летом 2022 года. Потерпевший с девушкой и приятелем пришли в ночной клуб «MODs». На танцполе к 20-летнему красноярцу подошел охранник и потребовал выйти с ним на улицу, там он выразил недовольство поведением гостя и запретил ему возвращаться в клуб.

Затем обвиняемый выхватил у посетителя телефон и несколько раз ударил его по голове и лицу. Потерпевший получил сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины и кровоподтеки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое, обвиняемому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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