Охранники избили двух девушек в караоке-клубе в Петербурге

Две петербурженки пострадали от избиения в караоке-клубе

Охранники караоке-клуба в Санкт-Петербурге избили двух посетительниц, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 22 марта в заведении на проспекте Энгельса. Охранники клуба по неизвестной причине напали на двух женщин, проводивших вечер субботы в караоке.

Изначально сообщалось о 34-летней пострадавшей, которую несколько раз ударили, а затем распылили ей в лицо перцовый баллончик. Анна (имя изменено) получила множественные травмы: химический ожог глаз, ушиб мягких тканей лица и гематому скуловой области.

Позже стало известно о второй жертве самоуправства, ею оказалась 33-летняя Марина (имя изменено). У нее тоже диагностировали химический ожог глаз, а также ушиб височной области. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее житель Владикавказа избил свою девушку из-за песни, которую она спела в караоке.