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Общество
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В Петербурге таксист избил пассажира из-за несогласия с оплатой

Таксист-мигрант избила петербуржца после конфликта из-за оплаты проезда
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Таксист-мигрант избил петербуржца из-за несогласия с оплатой, сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел ночью 31 мая в Приморском районе города. 57-летний местный житель вызвал такси, чтобы добраться до своего дома на Яхтенной улице, но неподалеку от пункта назначения у него возник конфликт с водителем-иностранцем из-за оплаты проезда.

В результате таксист нанес пассажиру телесные повреждения. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу. 21-летнего нападавшего задержали в Зеленогорске по горячим следам.

Как сообщается, молодой человек приехал в Россию в марте этого года. Он находится за решеткой, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что с июня иностранцы больше не смогут работать в Петербурге курьерами и таксистами.

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