Совладельца ТГК-14 Мясника арестовали по делу о мошенничестве

Зампреда совета директоров ТГК-14 и бывшего вице-губернатора Приморского края Виктора Мясника арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил корреспондент Chita.ru из зала Центрального районного суда.

Мясника отправили в СИЗО на два месяца.

Чиновника подозревают в участии в махинациях с тарифами на тепло. По версии следствия, от действий пострадали два предприятия — УУППО и Улан-Удэнский авиационный завод.

В суде Мясник заявил, что не имеет отношения к тарифообразованию и никогда не подписывал соответствующих документов. По его словам, он занимался только техническими вопросами и считает, что стал жертвой оговора. Также он отметил, что готов сотрудничать со следствием, но возможности дать показания ему якобы не дали.

Адвокат просил заменить арест на домашний, сославшись на хронические болезни подзащитного, его госнаграды и статус заслуженного энергетика РФ, однако суд отказал.

Мясника задержали 30 мая. Полиция также задержала совладельца генерирующей компании ПАО ТГК-14 Константина Люльчева, который пытался улететь за границу.

Фигурантам вменяется завышение тарифов, которое привело к ущербу в размере порядка 10 млн рублей. При этом среди потерпевших фигурируют предприятия «Ростеха». Впоследствии сумма ущерба может вырасти в сотни раз.

Ранее нижегородская полиция начала расследование дела о мошенничестве в магазине мебели.