Совладельцев ТГК-14 задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве

«Ъ»: совладельцев ТГК-14 Люльчева и Мясника задержали по делу о мошенничестве

Совладельцев генерирующей компании ПАО ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбудили следователи УМВД по Забайкальскому краю на основании проверок, которые провели СЭБ ФСБ, полиция и прокуратура.

Люльчева задержали в Чите при попытке вылететь за границу, а Мясника, по предварительным данным, — в Москве. Его готовят к этапированию к месту проведения следственных мероприятий.

На данный момент им вменяется завышение тарифов, которое привело к ущербу в размере порядка 10 млн руб. При этом среди потерпевших фигурируют предприятия «Ростеха». Впоследствии сумма ущерба может вырасти в сотни раз.

До этого в Дагестане арестовали экс-главу Кайтакского района по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 млн рублей.

Ранее в Ростовской области задержали «муфтия», который вел переговоры с террористами в СИЗО.