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Общество
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Нижегородская полиция расследует дело о мошенничестве в магазине мебели

В Нижнем Новгороде полиция расследует мошенничество в размере 1,9 млн рублей
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде полиция проводит расследование по факту мошенничества в магазине мягкой мебели на улице Гордеевской. Об этом сообщает официальный​ Telegram-канал МВД России.

Жительница города заявила о том, что приобрела диван стоимостью 67 600 рублей, внесла предоплату в размере 50%, однако заказанный товар ей не был доставлен.

В ходе расследования была установлена причастность к преступлению двух руководителей общества с ограниченной ответственностью, занимающегося продажей мягкой мебели.

Сообщается, что аналогичным способом мужчины обманули еще 50 человек, ущерб по каждому из случаев в совокупности составил около 1,9 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в МВД России сообщили о задержании в Москве шестерых участников мошеннической схемы с автосалонами. Преступники выдавали себя за сотрудников трех крупных автосалонов.

Ранее мошенники стали обманывать россиян под видом Роскомнадзора.

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