Полуголый челябинец с пистолетом напал на пару, отдыхавшую у подъезда

Полуголый челябинец с пистолетом напал на отдыхавшую у подъезда пару и разбудил весь двор. Видео инцидента публикует Тelegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
ЧП произошло ранним утром на улице Батумской в Челябинске. На кадрах, снятых очевидицей, видно девушку, лежащую на асфальте. Ее спутник пытается укрыться за ближайшей машиной.
В этот момент мужчина, держащий в руках предмет, похожий на пистолет, собирается выстрелить и кричит: «Я тебя сейчас завалю». От необдуманного поступка хулигана удержала женщина, оказавшаяся поблизости, предположительно его супруга.
Тем не менее на место были вызваны полицейские, сейчас они устанавливают все обстоятельства.
Ранее двое с пистолетом напали на молодую пару в подъезде дома в Петербурге.