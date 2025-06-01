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Общество
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Полуголый челябинец с пистолетом напал на пару, отдыхавшую у подъезда

В Челябинске мужчина с пистолетом напал на пару, отдыхавшую у подъезда

Полуголый челябинец с пистолетом напал на отдыхавшую у подъезда пару и разбудил весь двор. Видео инцидента публикует Тelegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

ЧП произошло ранним утром на улице Батумской в Челябинске. На кадрах, снятых очевидицей, видно девушку, лежащую на асфальте. Ее спутник пытается укрыться за ближайшей машиной.

В этот момент мужчина, держащий в руках предмет, похожий на пистолет, собирается выстрелить и кричит: «Я тебя сейчас завалю». От необдуманного поступка хулигана удержала женщина, оказавшаяся поблизости, предположительно его супруга.

Тем не менее на место были вызваны полицейские, сейчас они устанавливают все обстоятельства.

Ранее двое с пистолетом напали на молодую пару в подъезде дома в Петербурге.

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