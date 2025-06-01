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Общество
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МВД сообщило о трехкратном росте числа взломов аккаунтов «Госуслуг»

МВД: взломы «Госуслуг» составили 90% преступлений с проникновением к данным
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Александр Кряжев/РИА Новости

Количество преступлений, связанных с незаконным доступом к компьютерной информации, в 2024 году выросло почти в три раза по сравнению с предыдущим годом — с 36  тыс. до более чем 104  тыс. случаев. Такие данные сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве уточнили, что около 90% всех этих нарушений касаются взломов учетных записей на портале «Госуслуги». Большинство преступлений связаны с мошенническими схемами, направленными на получение доступа к аккаунтам пользователей и оформлением займов в микрофинансовых организациях от их имени. При этом, по данным МВД, раскрыть удалось лишь малую часть преступлений — чуть больше 2  тыс. случаев.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники чаще всего используют функцию восстановления пароля на «Госуслугах», а также авторизуются через сторонние сайты-партнеры, пользуясь одной сессией.

Специалисты выделили два основных способа, которыми в прошлом году пользовались мошенники. Первый — это получение временных кодов от жертв с помощью методов социальной инженерии. Для этого они представляются сотрудниками служб доставки, медицинских учреждений или государственных органов. Второй способ — покупка неиспользуемых абонентских номеров, к которым были привязаны аккаунты на портале.

Ранее мошенники обрушились с массовыми атаками на российских школьников.

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