Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми Telegram-каналами блогеров

В России участились случаи создания фейковых Telegram-каналов от имени известных блогеров. Об этом сообщила РИА Новости эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По словам Храпуновой, такая схема давно известна, однако действенных способов защититься от нее пока нет. Основной удар, по ее оценке, приходится на подписчиков, которых злоумышленники автоматически добавляют в поддельные группы.

Эксперт рассказала, что мошенники используют липовые каналы для продвижения ложных инвестиционных предложений и продажи сомнительных курсов. Она объяснила, что в таких каналах среди обычных постов блогера появляются заманчивые предложения, например, вложить деньги или купить «авторские» материалы.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, эксперт рекомендовала пользователям Telegram включить настройку, запрещающую добавление в группы незнакомыми контактами.

До этого эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами для Единого государственного экзамена. По словам эксперта, злоумышленники выманивают у детей данные для доступа к порталу «Госуслуг», оформляют на них кредиты и микрозаймы, поэтому важно заранее принять меры безопасности.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с зарубежными счетами.