Россиян предупредили о новом способе мошенничества с зарубежными счетами

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, которые владеют зарубежными счетами. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Максим Семов.

По словам собеседника агентства, злоумышленники отправляют потенциальной жертве напоминание о необходимости сдать отчетность по таким счетам и прикрепляют к ним фейковые ссылки. В случае, если перейти по этой ссылке, может произойти утечка данных или потеря денежных средств, предупредил Семов.

«Действительно, в 2025 году россияне обязаны до 2 июня отчитаться перед ФНС о доходах по зарубежным счетам», — пояснил эксперт.

В результате мошенники, пользуясь актуальной повесткой, предпринимают попытки обмануть невнимательных граждан и рассылают ссылки на фейковые сайты, указал Семов. Эксперт также отметил, что хотя схема обмана с маскировкой под официальных лиц не нова, но именно в привязке к зарубежным счетам используется впервые.

Чтобы защититься от таких мошенников, необходимо не только проявлять бдительность, но и никогда не оплачивать налоги по каким-либо ссылкам, делать это нужно только в личном кабинете налогоплательщика, на «Госуслугах» или в приложении «Налоги ФЛ», резюмировал Семов.

До этого эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб рассказала, что российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами для Единого государственного экзамена. По словам эксперта, злоумышленники выманивают у детей данные для доступа к порталу «Госуслуг», оформляют на них кредиты и микрозаймы, поэтому важно заранее принять меры безопасности.

Ранее пенсионерка отдала мошенникам семь миллионов рублей после звонка из «ФСБ».