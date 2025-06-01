Депутат предупредил о штрафах за несоблюдение режима тишины в домах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал РИА Новости, что регионы России вправе самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах и штрафные санкции за его нарушение.

По словам Колунова, в России вопросы, связанные с соблюдением тишины, регулируются на уровне субъектов федерации. Каждый регион сам определяет наказание за нарушение режима тишины. Например, в Москве за шумные работы и поведение грозит штраф: от 500 до 4 000 рублей для граждан, от 4 000 до 8 000 рублей для ИП, от 40 000 до 80 000 рублей — для юридических лиц. В Московской области за шум соседей могут оштрафовать на 1 000-3 000 рублей граждан, на 5 000-10 000 рублей — должностных лиц и ИП, на 20 000-50 000 рублей — юридических лиц.

Депутат напомнил, что во всех регионах действует правило: ночью нельзя шуметь, а днем должен быть тихий час. Обычно он проходит с 13:00 до 15:00.

23 мая юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала, что если соседи регулярно шумят, нарушая ночное спокойствие, то нужно принимать меры – в их отношении можно ставить вопрос и о выселении. По ее словам, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо замерить шум, вызвать свидетелей и полицию.

Ранее россиянам рассказали, куда жаловаться на шумных соседей.