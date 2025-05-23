Россиянам рассказали, как раз и навсегда «победить» шумных соседей

Юрист Георгиева: с шумными соседями можно разобраться раз и навсегда

Если соседи регулярно шумят, нарушая ночное спокойствие, то нужно принимать меры – в их отношении можно ставить вопрос и о выселении. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо замерить шум, вызвать свидетелей и полицию, объяснила RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

В разных регионах России действуют свои правила по соблюдению тишины в ночное время. В столице, например, запрещено шуметь с 23:00 до 07:00, в Московской области – с 22:00 до 10:00 утра. Если в такое время соседи позволяют себе шуметь, то для начала следует зафиксировать доказательства, вызвав частную организацию, измеряющую уровень шума и предоставляющую соответствующий протокол. Этот документ впоследствии будет основным доказательством нарушения, пояснила юрист.

Также можно самостоятельно приобрести прибор для замера шума, но важно выбрать именно сертифицированный товар, отметила Георгиева.

«И желательно в качестве свидетелей пригласить других соседей, которые также страдают от ночного шума, — добавила она. — Есть приложения по замеру шума в телефоне, но их показатели не будут обладать юридической силой».

Можно вызвать полицию в момент правонарушения, которая должна приехать и составить протокол. Однако бывает, что полицейские задерживаются и к моменту их прибытия сосед уже не шумит, предупредила специалист.

В любом случае со всеми собранными доказательствами нужно обратиться в суд за компенсацией морального вреда – по словам юриста, есть даже случаи, когда по итогу рассмотрения дела нарушителя выселяли.

«Но тут надо быть прямо злостным нарушителем, регулярно всех доставать. Добиться решения о выселении очень сложно», — заключила юрист.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что депутаты разработали законопроект о требованиях по соблюдению тишины. Он предполагает введение штрафов за шум, которым жители мешают своим соседям. Кроме того, в ближайшее время в Госдуму планируется внести еще один законопроект – об уставе многоквартирных домов. Если его одобрят, то собственники сами смогут прописывать в документах штрафы за нарушение режима тишины.

В прошлом году в ГД также внесли проект, предполагающий за нарушение режима тишины введение штрафов до 2 тыс. рублей для граждан, до 10 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юрлиц.

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