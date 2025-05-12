Россиянам рассказали, куда жаловаться на шумных соседей

Россиянам, которые столкнулись с шумными соседями после 23:00, лучше не пытаться самостоятельно их успокоить, а вызвать полицию. Об этом kp.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, для этого нужно позвонить по номеру 112 или 102, описать ситуацию, попросить зарегистрировать сообщение и сообщить номер обращения. Эксперт пояснил, что это зафиксирует вызов в системе и повысит ответственность дежурного за дальнейшие действия.

«Если шумные компании в какой-то квартире собираются регулярно, то стоит обратиться к участковому с письменным заявлением. Он обязан провести проверку и принять меры — провести профилактическую беседу, составить протокол о правонарушении, передать в суд материалы или инициировать проверку других контролирующих органов», — добавил Жорин.

Если ситуация повторяется регулярно, нужно обращаться в суд. Адвокат Ольга Власова уточнила, что там можно потребовать запрета шуметь после 23.00, сделать дополнительную звукоизоляцию в квартире и компенсировать моральный ущерб.

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко до этого рассказал, что дачникам за шум в неположенное время грозит штраф. По его словам, в различных регионах РФ в законе зафиксировано время, в которое нельзя шуметь. К примеру, в Московской области нельзя шуметь с 21:00 до 08: 00 часов в будни, с 22:00 до 10:00 часов в выходные.

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