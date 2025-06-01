Вильфанд заявил, что покрытая снегом территория России уменьшилась еще на 5-10%

Покрытая снегом территория России составляет уже 25-30%, за несколько дней она уменьшилась на 5-10%. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Сейчас она [площадь РФ, покрытая снегом] составляет около 25-30%. Очень важно, что и высота снега, и плотность уже небольшие», — отметил он.

Синоптик уточнил, что снежный покров еще будет существовать долгое время, но в южных районах Сибирского федерального округа и Дальнего Востока его не будет.

На европейской территории страны снег остался только в Ненецком автономном округе, на Новой Земле и в горах Кольского полуострова, рассказал Вильфанд.

На севере Сибири снег занимает около 30-40%, при этом выпавший ранее почти сразу растаял под воздействием температуры воздуха, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Накануне Вильфанд сообщил, что на выходных в Московском регионе возможны кратковременные дожди, грозы, ветер и даже град. По его словам, в субботу осадки будут локальными и кратковременными, но днем возможны грозы из-за активной атмосферной конвекции. Вильфанд уточнил, что облака могут достичь высоты, при которой формируется ледяная шапка, что создает условия для выпадения града и усиления ветра до 15 м/с.

Температура в субботу поднимется до +25…+28°C, что на 4–5 градусов выше климатической нормы. В воскресенье станет немного прохладнее — до +21…+23°C, при этом ночные значения составят +11…+13°C. Воздух будет поступать с северо-запада, но оставаться теплым.

Ранее синоптик рассказал, что начало лета будет прохладнее, чем конец весны.