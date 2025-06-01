Жители четырех округов России столкнутся с дефицитом осадков

В четырех российских округах в июне ожидается недостаток осадков. Об этом заявил в комментарии ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на большей части страны выпадет близкое к норме количество влаги.

«Дефицит прогнозируется в восточной половине Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, куда входят Ставрополье, Волгоградская и Астраханская области, часть Краснодарского края», — отметил синоптик.

Он добавил, что похожая ситуация будет в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и на юге Башкортостана в Приволжском федеральном округе. А в Азии осадков будет не хватать на севере Камчатского края, на Чукотке и Таймыре, в Иркутской и Магаданской областях, в Бурятии, Якутии и Забайкальском крае.

Накануне Вильфанд сообщил, что начало лета в Центральной России будет более прохладным, чем конец весны. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в центральной части страны объяснялась антициклоном.

Ранее москвичей предупредили о граде и дождях.