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Локомотивная бригада поезда Климов - Москва погибла после обрушения моста

Baza: в Брянской области погибла вся локомотивная бригада поезда Климов - Москва
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Telegram-канал «НОВОСТИ БРЯНСКА»

Вся локомотивная бригада поезда Климов - Москва погибла после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, в результате предполагаемого подрыва опоры моста в Выгоничском районе Брянской области не выжил ни один из работников локомотивной бригады поезда Климов - Москва.

Как пишет Baza, всего погибли минимум четыре человека, и более 40 пострадали. В числе погибших двое пассажиров и двое работников локомотивной бригады. Всего в поезде находились 379 человек.

Поздним вечером 31 мая Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». Число пострадавших при обрушении моста выросло до 44 человек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.

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