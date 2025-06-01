Вся локомотивная бригада поезда Климов - Москва погибла после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, в результате предполагаемого подрыва опоры моста в Выгоничском районе Брянской области не выжил ни один из работников локомотивной бригады поезда Климов - Москва.

Как пишет Baza, всего погибли минимум четыре человека, и более 40 пострадали. В числе погибших двое пассажиров и двое работников локомотивной бригады. Всего в поезде находились 379 человек.

Поздним вечером 31 мая Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Mash уточнил, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение». Число пострадавших при обрушении моста выросло до 44 человек.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на месте происшествия организована работа экстренных служб и представителей органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Ранее под Белгородом поезд подорвался на заложенной под рельсами взрывчатке.