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Общество
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Милонов снял видео во время рейда в эротический салон Петербурга

Милонов вместе с активистами и полицией проверил эротический салон в Петербурге
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Владимир Трефилов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге депутат Госдумы Виталий Милонов поучаствовал в рейде полиции и активистов в один из эротических салонов на Лиговском проспекте и рассказал об этом в своем Telegram-канале.

Согласно постам депутата, мероприятие состоялось накануне вечером. Внимание Милонова привлекла «транссексуалка (гендерная идентичность отличается от пола, приписанного при рождении) Жаклин». Депутат опубликовал ее фото из приложения, а потом снял на видео человека в эротической женской одежде и требовал у него назвать свое имя на камеру, а тот повторял «не надо» и «нет-нет, пожалуйста». Милонов предложил подписчикам угадать имя «данного персонажа».

В конце декабря прошлого года депутат рассказал, что намерен отправиться в рейд по борделям в первых числах января. По его словам, ему нужно было «закрыть три или четыре вейп-шопа», а также посмотреть, может где-то открылись бордели, которые нужно закрыть.

Ранее Милонов не поддержал порку детей.

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