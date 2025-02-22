Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Болгарии прошла акция против вступления страны в еврозону

В болгарской столице прошла массовая акция против вступления страны в еврозону
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В столице Болгарии Софии прошла массовая акция против введения в стране единой европейской валюты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы боремся в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро», — заявил лидер партии «Возрождения» Костадин Костадинов.

По его словам, 604 тысячи человек выступили в поддержку проведения референдума о введении евро, но парламент эту инициативу не поддержал.

«Продажная шайка, хочет ввести Болгарию в еврозону, несмотря на отрицательное мнение 80% болгарского народа», — отметил он.

Новая акция пройдет 26 февраля. В ближайшие недели Болгария должна запросить у Еврокомиссии внеочередной доклад о готовности к введению евро, предполагается, что страна может вступить в еврозону в начале 2026 года.

21 февраля в пресс-службе Европейского Центробанка (ЕЦБ) сообщили, что убыток еврозоны оказался рекордным по итогам 2024 года. Как сообщили в регуляторе, убыток составил €7,944 млрд в прошлом году относительно €1,3 млрд по итогам 2023 года. Ситуация была обусловлена осуществляемой им монетарной политикой, объяснили в ЕЦБ.

Ранее МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами