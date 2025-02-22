В Болгарии прошла акция против вступления страны в еврозону

В болгарской столице прошла массовая акция против вступления страны в еврозону

В столице Болгарии Софии прошла массовая акция против введения в стране единой европейской валюты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы боремся в защиту болгарского лева и против введения в Болгарии евро», — заявил лидер партии «Возрождения» Костадин Костадинов.

По его словам, 604 тысячи человек выступили в поддержку проведения референдума о введении евро, но парламент эту инициативу не поддержал.

«Продажная шайка, хочет ввести Болгарию в еврозону, несмотря на отрицательное мнение 80% болгарского народа», — отметил он.

Новая акция пройдет 26 февраля. В ближайшие недели Болгария должна запросить у Еврокомиссии внеочередной доклад о готовности к введению евро, предполагается, что страна может вступить в еврозону в начале 2026 года.

21 февраля в пресс-службе Европейского Центробанка (ЕЦБ) сообщили, что убыток еврозоны оказался рекордным по итогам 2024 года. Как сообщили в регуляторе, убыток составил €7,944 млрд в прошлом году относительно €1,3 млрд по итогам 2023 года. Ситуация была обусловлена осуществляемой им монетарной политикой, объяснили в ЕЦБ.

Ранее МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны.