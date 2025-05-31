Тамбовская область ужесточает правила продажи алкоголя

Депутаты Тамбовской областной думы приняли законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в регионе с 1 сентября с 22:00 до 8:00. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Первышов.

Как уточнили в правительстве области, такие ограничения на продажу алкогольных напитков уже действовали в регионе — с 2012 по 2023 год. Мера связана с желанием властей снизить уровень алкоголизации населения и количество правонарушений. Кроме того, после пересмотра прошлых ограничений местные жители начали жаловаться на пьяные шумные компании во дворах и рост числа нетрезвых людей на улицах вечером и ночью.

Накануне стало известно, что общественная организация «Зов народа» обратилась в Минздрав и Госдуму с предложением ввести в России «дни трезвости» и запретить продажу алкогольной продукции в конкретные даты. Так, запрет предлагается распространить на 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (школьные выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). Авторы идеи ориентировались на опыт Белоруссии, где уже ввели подобные ограничения в некоторых регионах.

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