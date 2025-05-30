На Камчатке уроженку Киргизии лишили российского паспорта

Полиция на Камчатке лишила российского паспорта уроженку Киргизии за угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что женщина получила российский паспорт в 2020 году. Причиной его лишения стало установление фактов совершения действий, которые создают угрозу национальной безопасности РФ, а также негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе, добавили в МВД.

В публикации отмечается, что у женщины изъяли российский паспорт, она должна покинуть территорию страны в трехдневный срок.

В октябре сообщалось, что на Дальнем Востоке впервые лишили российского гражданства мигрантов, которые не встали на воинский учет.

В МВД рассказали, что в августе трое выходцев Таджикистана, приобретая гражданство РФ, «подписались под обязанностью быть верными России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации».

Ранее петербургский суд отказался возвращать мужчине гражданство, отнятое из-за наркотиков.