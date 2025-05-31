Стали известны подробности дела о продаже младенцев в Приморье

RT: китаянки, участвовавшие в покупке младенцев в Приморье, не приезжали в РФ

Следствие установило, что женщины из Китая, участвовавшие в покупке младенцев в Приморье, в ряде случаев не приезжали в РФ и не обследовались. Об этом сообщает RT со ссылкой на материалы дела.

Сообщается, что их мужья сдавали биологический материал и выбирали пол детей, при этом донорами яйцеклеток могли выступать суррогатные матери.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «при использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается».

Кроме того, суррогатное материнство допускается исключительно при условии наличия медицинских показаний у женщины.

До этого в Приморье восемь врачей обвинили в продаже 13 новорожденных детей за границу. По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинскую документацию, которая содержала заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.

Ранее россиянка родила и попыталась продать младенца за 300 тысяч рублей.